Lars weiß, "Are You The One?"-VIP-Gabby ist in ihn verliebt

In der aktuellen Folge von Are You The One – Reality Stars in Love führen Lars Maucher (27) und Gabriela ein ernstes Gespräch über Gefühle und Co. Der Schwabe ist sich sicher: Sein Flirt ist in ihn verknallt. "Bei dir wird es von Tag zu Tag mehr. Ich will nicht, dass du dich hier drin verliebst", konfrontiert er die Ex on the Beach-Bekanntheit und meckert: "Sind wir hier bei Liebe auf den ersten Blick oder was?" Gabby verneint die Behauptung des Realitystars jedoch und meint gegenüber der Kamera: "Das Problem bei Lars ist, dass er zu verkopft ist. Er soll einfach nur Spaß haben."

Der 27-Jährige weicht trotzdem nicht von seiner Vermutung ab und denkt, er habe die Beauty durchschaut. "Ich habe eine krasse Menschenkenntnis. [...] Sie macht einen auf hart, aber im Herzen ist schon etwas da", äußert er sich im Einzelgespräch. Aber auch Gabby lenkt nicht ein und versucht ihr Gegenüber zu beruhigen: "Ich weiß nicht, wovor du Angst hast. Ich werde dich nicht unter Druck setzen oder sonst was machen!"

Gefühle hin oder her – zumindest was das Körperliche betrifft, läuft es zwischen Lars und Gabby offenbar klasse: In der zwölften Folge weihten die zwei den "Boom Boom Room" ein und wälzten sich in den Laken. "Wir hatten drei schöne Runden. Aber für mich persönlich reicht das nicht. Ich hätte auch noch zwei, drei Runden gekonnt", fasste die Influencerin das Liebesspiel zwischen ihr und dem Sonnyboy zusammen. Währenddessen grinste die Medienpersönlichkeit zufrieden in die Kamera.

Lars Maucher, Realitystar

Gabriela Alves Rodriguez, Realitystar

