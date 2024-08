Diese "Are You The One?"-VIP-Stars weihen Boom Boom Room ein

In der zwölften Folge von Are You The One – Reality Stars in Love geht es im berühmt-berüchtigten Boom Boom Room ordentlich zur Sache – und zwar nachdem Lars Maucher (27) eigentlich die Nase voll hatte von Gabby. Das Ärgernis über die eingesackte Kohle hat er aber wohl schnell wieder vergessen und landet mit der Beauty im Bett. "Wir hatten drei schöne Runden. Aber für mich persönlich reicht das nicht. Ich hätte auch noch zwei, drei Runden gekonnt", verrät Gabby mit einem vielsagenden Grinsen.

Von ihren Mitstreitern gibt es viel Zuspruch für die verheißungsvolle Nacht. Anastasia Hale gratuliert Lars beispielsweise: "Herzlichen Glückwunsch, dann hast du den Raum ja wirklich eingeweiht, wie du das wolltest." Auch Nikola Glumac (28) freut sich für seinen Kollegen: "Er hat sich das auf jeden Fall gewünscht. Wenn man Bock hat, warum nicht? Kann man machen." Laura Lettgen fällt am Morgen danach hingegen Gabbys Strahlen auf: "Na, sehe ich da einen After-Sex-Glow?"

Dass sich die beiden Realitystars in den Laken wälzen, mag für die Zuschauer etwas unerwartet kommen. In der vorigen Episode der Show machte Lars noch seinen Unmut über das Verhalten seines Flirts Luft. Sie verkaufte die Matchbox-Entscheidung und kassierte eine satte Summe von 20.000 Euro ein. "Das Peinlichste ist, dass sie es verkauft hat. Das tut mir am meisten weh. Mit so einem Menschen will ich nichts zu tun haben. Ich kann solche Menschen nicht ab – ich bin sprachlos", lästerte der Influencer.

Anzeige Anzeige

Instagram / lars_maucher Lars Maucher

Anzeige Anzeige

Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela Alves Rodriguez, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Lars und Gabby im Bett landen? Klasse! Darauf habe ich schon lange gehofft. Komisch. Nach der Sache mit dem Geld kam das total unerwartet! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de