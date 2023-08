Robbie Williams posiert nackt und zeigt stolz seine Tattoos

Robbie Williams (49) überließ wenig der Fantasie. Erst vor Kurzem gab der ehemalige Take That-Sänger bekannt, an einer körperdysmorphen Störung zu leiden. Bei dieser Krankheit beschäftigen sich Betroffene exzessiv mit ihrem eigenen Körper. Bei dem "Angels"-Interpreten ging es sogar so weit, dass er anfing, sich selbst zu hassen. Jetzt posiert Robbie splitterfasernackt im Netz und präsentiert seinen Fans seinen Allerwertesten.

Der 49-Jährige zeigt seinen 2,7 Millionen Instagram-Followern seinen Hintern. Auf dem Foto sieht man den Musiker, wie er von der Kamera weg über einen See blickt und mehrere seiner Tattoos zeigt. Er steht da, mit den Händen in den Hüften und präsentiert sein großes, musikbezogenes Tattoo mit der Aufschrift "All You Need Is Love". Die Tätowierung ist von einem seiner Lieblingssongs der Beatles inspiriert. Ayda Field (44) ist begeistert von dem Anblick ihres Mannes und kommentiert den frechen Schnappschuss mit fünf Pfirsich-Emojis.

Auch Robbies Fans sind total aus dem Häuschen und kommentieren, was das Zeug hält. "Dieses Foto hat mir gerade echt den Tag versüßt" oder "Ich habe diesen Teil deines Körpers vermisst. Viel zu lange her, dass du uns deinen Po das letzte Mal gezeigt hast", heißt es zum Beispiel in der Kommentarspalte.

Getty Images Robbie Williams im Mai 2023

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im Juli 2022

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams, Sänger

