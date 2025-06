Kilian Kerner kümmert sich ums "Beauty & The Nerd"-Umstyling

Ab dem 26. Juni dreht sich bei ProSieben jeden Donnerstagabend alles um die Reality-TV-Show Beauty & The Nerd. Doch in diesem Jahr gibt es eine ganz besondere Neuerung: Der renommierte Designer Kilian Kerner wird in der kommenden Staffel für das legendäre Umstyling der Nerds verantwortlich sein. Auf Instagram zeigt sich Kilian sichtlich begeistert und kündigt an: "Ab jetzt wird umgestylt. Und zwar von mir." Mit seiner Arbeit will er nicht nur optische Veränderungen bewirken, sondern den Nerds auch neues Selbstbewusstsein verleihen.

Kilian betont, dass Mode für ihn weit mehr als nur Kleidung sei. Für ihn gehe es um Ausdruck, Mut und darum, Menschen sichtbar zu machen, die oft im Hintergrund bleiben. "Es wird emotional, es wird lustig, es wird aufregend", verspricht der Designer. In den Kommentaren freuen sich die Fans sehr über Kilians Ankündigung, künftig bei "Beauty & The Nerd" dabei zu sein. "Wow, ich schaue garantiert rein" oder "Ach, spannend, da bin ich gerne als Zuschauer dabei", drücken zahlreiche Instagram-User ihre Begeisterung aus.

Die sechste Staffel von "Beauty & The Nerd" wird erneut mit einer bunten Mischung an Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufwarten. Vom 19-jährigen Darius, der nach eigenen Angaben noch keine Beziehungserfahrung hat, bis hin zum Streamer Hai – die Show verspricht wieder viel Unterhaltung. Auch die diesjährigen Beautys stehen bereits fest: Das TV-Abenteuer wagen in diesem Jahr unter anderem die AYTO-Bekanntheit Laura Maria Lettgen oder das Ex-GNTM-Model Elsa Latifaj. Max Bornmann sorgt als männlicher Beau für Stimmung.

Instagram / haixdo Der Streamer Hai, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Realitystar

