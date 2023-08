Hatten Ariana Grande und Ethan Doppeldates mit Ex-Partnern?

Trafen sie sich auch zu viert? Die Schlagzeilen rund um Ariana Grande (30) reißen nicht ab. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass sie und ihr Noch-Ehemann Dalton Gomez sich scheiden lassen. Angeblich soll sie bereits mit ihrem "Wicked"-Co-Star Ethan Slater (31) zusammen sein, der nun auch seine Ehe mit Lilly Jay beendete. Ein Liebeswirrwarr, das noch pikanter zu sein scheint: Ariana und Ethan sollen nämlich vor ihren Trennungen Doppeldates mit ihren Ex-Partnern gehabt haben!

Das berichtet nun ein Insider gegenüber Daily Mail. Die Sängerin und der Schauspieler sind angeblich schon seit Monaten ein Paar – und waren es offenbar auch schon, als sie noch mit Dalton und Lilly zusammen waren. Die vier sollen auch während der Affäre gemeinsam Zeit miteinander verbracht haben. "Ariana und Dalton gingen auf mehrere Dates mit Ethan und Lilly. [...] Lilly und Ethan haben sogar Arianas Mutter und Bruder kennengelernt", schildert die Quelle.

So soll die "break up with your girlfriend, i'm bored"-Interpretin auch Zeit mit Ethan und Lillys Sohnemann verbracht haben. Ariana und ihr angeblicher neuer Lover machten wohl auch kein großes Geheimnis aus ihrer Liaison. Der Informant erklärt weiter, dass alle am "Wicked"-Set lange von ihrer Beziehung gewusst haben sollen: "Sie fielen übereinander her, während er angeblich noch glücklich mit Lilly verheiratet gewesen sein soll."

Instagram / arianagrande Ariana Grande und ihr Ehemann Dalton im Februar 2022

Getty Images Ethan Slater, Schauspieler

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

