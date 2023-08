Nach Baby Rios Tod: HealthyMandys Mutter leidet an Krebs

Weitere erschütternde Nachrichten für Mandy Brobeck und Oskar Ogorkiewicz. Die Influencerin und ihr Mann hatten im vergangenen Jahr einen tragischen Verlust erlitten: Ihr Söhnchen Rio war zu früh zur Welt gekommen und bei seiner Geburt war eine seltene Autoimmunkrankheit diagnostiziert worden. Nach nur viereinhalb Monaten verstarb ihr kleiner Junge. Nur wenige Zeit später muss Mandy nun einen weiteren Schicksalsschlag durchmachen: Ihre Mutter hat Krebs.

In ihrer Instagram-Story erzählt Mandy unter Tränen von der schlimmen Nachricht. "Das wurde vor zwei Wochen diagnostiziert. Es ist an der Niere und bei der Niere ist es so, da streut es in die Lunge. Meine Mama hat einen leichten Schatten auf der Lunge. Die Ärzte wissen nicht, ob es schon gestreut hat." Der Nierentumor soll schon bald operativ entfernt werden: "Es wird leider eine sehr, sehr große OP. Aber wie gesagt, sie ist stark. Sie schafft das und es wird alles gut werden."

Erst vor wenigen Tagen hatten Mandy und Oskar einen schweren Tag gehabt: Am 20. Juli wäre ihr Sohn Rio ein Jahr alt geworden. Seinen Himmelsgeburtstag hatten sie mit ihren Freunden unter freiem Himmel gefeiert. Dabei hatten sie Rio zu Ehren Wunderkerzen angezündet und ein Geburtstagsständchen gesungen.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy im September 2020

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Fitness-Influencerin

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy mit Baby Rio

