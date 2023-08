So schick feierte Herzogin Meghan in ihren 42. Geburtstag!

Herzogin Meghan (42) lässt sich ordentlich feiern! Die einstige Suits-Darstellerin ist seit 2018 mit Prinz Harry (38) verheiratet. In Montecito leben die Eheleute seit drei Jahren mit ihren zwei Kindern – Prinz Archie (4) kam 2019 zur Welt, seine Schwester Prinzessin Lilibet (2) zwei Jahre später. In den vergangenen Monaten wurde es um Meghan und Harry sehr ruhig. Zur Geburtstagssause der Ex-Schauspielerin zeigten sie sich aber!

Meghan warf sich am Abend vor ihrem Ehrentag ordentlich in Schale! Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, verlassen das Geburtstagskind und Harry das Nobel-Restaurant Tre Lune in Montecito. Die zweifache Mutter wählte für das Dinner ein schulterfreies Bodycon-Kleid mit breiten Streifen. Dazu kombinierte sie eine stylishe Clutch sowie bequeme Sandalen. An der Seite ihres Mannes wirkte sie sichtlich gut gelaunt – auch Harry strahlte.

Ihre Geburtstagsfeierlichkeiten hielt Meghan wohl eher klein. Den Tag soll sie entspannt mit ihren beiden Kids und Harry auf ihrem Anwesen verbracht haben – mit Kuchen und Geschenken. Ob die Königsfamilie der 42-Jährigen gratulieren wird, bleibt abzuwarten.

