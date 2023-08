Darum legt Gwyneth Paltrow eine Pause von Social Media ein

Gwyneth Paltrow (50) nimmt sich eine Auszeit! Als Tochter des Regisseurs Bruce Paltrow (✝58) und der Schauspielerin Blythe Danner (80) war die Schauspielerin im Rampenlicht aufgewachsen. Kein Wunder also, dass sie inzwischen selbst für zahlreiche Filmprojekte vor der Kamera stand und sich in Hollywood einen Namen gemacht hat. Offenbar braucht die Blondine aber auch ab und zu eine Pause. Gwyneth kündigt an, sich eine Auszeit von den sozialen Medien zu nehmen.

"Ich nehme diese Vollmond-Energie mit, während ich eine Social-Media-Pause einlege. Ich werde daran arbeiten, präsent zu sein. Einen schönen Sommer", schreibt die Schauspielerin zu einem Foto von sich auf Instagram, das bei Nacht unter einem Baum aufgenommen wurde. In der Kommentarfunktion unter ihrem Bild erhält die Oscar-Preisträgerin Zuspruch, dass sie auf sich und ihre Bedürfnisse hört.

Im März hatte sich die "Seven"-Darstellerin zum zweiten Mal vor Gericht behaupten müssen. Ein Mann namens Terry Sanderson hatte sie wegen Fahrerflucht nach einem Skiunfall beschuldigt, doch sie wurde freigesprochen. Eine Quelle berichtete RadarOnline, dass sie nach dem Stress, den die Klage mit sich brachte, "geistig und körperlich erschöpft" sei. Ob Gwyneths Auszeit damit zusammenhängt?

Getty Images Gwyneth Paltrow im Februar 2020 in Paris

Getty Images Gwyneth Paltrow im April 2023

Getty Images Gwyneth Paltrow im Gerichtssaal, März 2023

