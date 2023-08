Ehrliches Bild: Ferne McCann macht Frauen nach Geburt Mut!

Sie überrascht ihre Follower mit einem besonders ehrlichen Beitrag! Vor einigen Monaten hatte Ferne McCann (32) ihre Community mit einer freudigen Nachricht überrascht: Das Model wird zum ersten Mal Mutter. Anfang Juli war es dann endlich so weit. Seitdem ist die Britin im absoluten Mamaglück. Nun teilt sie einen ziemlich coolen Post: Ferne zeigt ihren Fans einen unverblümten Blick auf ihren After-Baby-Body!

Nur mit einem schwarzen Bikini bekleidet präsentiert die Blondine ihren Supportern ihren Body nach der Entbindung. "Die Ankunft von Finty hat mich wieder einmal in Ehrfurcht vor meinem Körper versetzt", beginnt die 32-Jährige ihren ehrlichen Beitrag auf Instagram und fügt hinzu: "Ich war mir wirklich nicht sicher, ob ich dieses Bild teilen sollte... [...] So sieht mein Körper nach der Geburt aus." Ferne sei sich bewusst, dass viele ihre Kurven wohl toll finden und sie sich keinen Druck machen soll, wieder in Shape zu kommen.

"Ich möchte klarstellen, dass ich das nicht tue. Aber ich bin bereit, mich selbstbewusster und wohler in meiner Haut zu fühlen und ich möchte andere Frauen dazu inspirieren, dasselbe zu tun", führt sie in ihrem Beitrag aus. Sie wolle auch in den ersten sechs Wochen nach der Entbindung keinen Sport treiben, um sich vollständig zu regenerieren.

