Experte meint: Herzogin Meghan hat neues Selbstvertrauen!

Sie hat ihren Mut zurück! Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (38) gehen bereits seit fast sieben Jahren gemeinsam durchs Leben. Seither haben die Eheleute schon viele Hürden überwunden. 2020 war das Paar von seinen royalen Pflichten zurückgetreten und nach Amerika ausgewandert. In Kalifornien haben sie einen Neuanfang gestartet – und der scheint der Herzogin von Sussex gutzutun. Ein Körpersprache-Experte ist sich sicher: Meghan hat neues Selbstvertrauen geschöpft!

In einem Interview mit Mirror behauptet nun der Körpersprache-Experte Darren Stanton: "Meghan war als Schauspielerin eine selbstbewusste Frau, aber sie musste natürlich auch ihre eigene Identität als Ehefrau und Mutter entwickeln." Das Selbstvertrauen der Herzogin von Sussex habe besonders nach ihrer Ankunft in Großbritannien nachgelassen. "Also denke ich, dass sie ein ganz neues Maß an Selbstvertrauen entwickeln musste, was wir sehen können", erklärt der Spezialist weiter.

Darrens Vermutungen stehen im Kontrast zu den Behauptungen von Lizzie Cundy, einer ehemaligen Vertrauten der Herzogin von Sussex. Immer wieder betonte die Ex-Frau des ehemaligen Fußballprofis Jason Cundy in Interviews mit Newsportalen, dass Meghan es genieße, im Mittelpunkt zu stehen – besonders zu ihrer Zeit im britischen Königshaus soll sie gerne dem ein oder anderem Royal die Show gestohlen haben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2021

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Getty Images Lizzie Cundy bei den The Tric Awards 2023

