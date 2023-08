Lizzo enttäuscht, dass A-Promi-Freunde sie nicht supporten!

Auf ihre Unterstützung kann sie nicht bauen! Vor einigen Tagen machte Lizzo (35) mit gravierenden Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam: Drei ehemalige Background-Tänzerinnen verklagten die Sängerin nämlich wegen angeblichen Machtmissbrauchs und sexueller Belästigung. Durch diese schwere Zeit muss sich die "About Damn Time"-Interpretin aber wohl allein schlagen: Lizzo bekam bisher noch keine Rückendeckung von Freunden aus der Branche – und das stimmt sie wohl traurig!

"[Lizzo] ist sich bewusst, dass diese Anschuldigungen ihre Karriere beenden könnten, aber sie ist sehr enttäuscht über den Mangel an öffentlicher Unterstützung durch ihre Freunde in der Branche", erklärt ein Insider gegenüber The Sun und fügt hinzu: "Lizzo ist besonders eng mit Harry Styles (29), Adele (35), Rihanna (35) und Shawn Mendes (24) befreundet. Sie hat wirklich darauf gehofft, dass sie sich öffentlich oder über ihre Social-Media-Kanäle äußern würden – aber leider ist das nicht passiert."

Der Insider verrät weiter, dass Lizzos A-Promi-Freunde sie direkt kontaktiert haben. Jedoch sollen die Managements der Stars ihnen davon abgeraten haben, sich als Unterstützung der amerikanischen Sängerin im Netz zu den Vorwürfen zu äußern. Glaubt ihr, irgendein Star nimmt Lizzo bald noch in Schutz? Stimmt in der Umfrage ab.

Harry Styles im Februar 2023

Adele bei den Brit Awards 2022

Lizzo, amerikanische Sängerin

