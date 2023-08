Ryan Gosling schafft es mit "Barbie"-Song in die Charts!

Ryan Gosling (42) ist nicht nur Ken, sondern ein Chartstürmer! Der Schauspieler flimmert aktuell weltweit über die Kinoleinwände. Im bereits total beliebten Barbie-Film verkörpert der Hollywoodstar an der Seite von Margot Robbie (33) den Puppenmann Ken – und leiht ihm auch in dem Song "I'm Just Ken" seine Stimme. Und das mit Erfolg: Ryan landet mit dem Soundtrack zum Film tatsächlich in den Top-100-Single-Charts!

Wie unter anderem People berichtet, schafft der Partner von Eva Mendes (49) mit "I'm Just Ken" erstmals den Sprung in die Billboard Hot 100: Während die ersten Ränge von Jason Aldean (46), Mordan Wallen und Luke Combs (33) belegt werden, tummelt sich der Blondschopf eher im unteren Bereich. Auf Platz 87 ist der Track zu finden – da er dort jedoch noch ganz neu ist, dürfte ein Aufwärtstrend realistisch sein!

Spätestens mit diesem Chart-Erfolg ist klar: "Barbie" ist ein echter Kassenschlager. Schon am ersten Wochenende nach der Veröffentlichung hatte der Film über 270 Millionen Euro eingespielt. Regisseurin Greta Gerwig (40) schrieb mit dem Streifen zudem Geschichte als erste Frau, deren Produktion diese Summe einnehmen konnte.

Getty Images "Ken"-Darsteller Ryan Gosling und "Barbie"-Darstellerin Margot Robbie

Getty Images Ryan Gosling, Juni 2023

Getty Images Greta Gerwig, Juli 2023

