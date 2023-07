Regisseurin Greta Gerwig schreibt mit "Barbie" Geschichte!

Greta Gerwig (39) setzt ein großes Zeichen! Die US-Amerikanerin steht derzeit im Rampenlicht: Ihr neuer Film Barbie erobert seit vergangener Woche die Kinos und begeistert die Zuschauer. Über 300 Millionen Dollar spielte der Streifen der Regisseurin schon am ersten Wochenende ein. Damit feierte die Produktion nicht nur ein fulminantes Debüt – Greta stellte mit dieser Summe auch einen bedeutsamen Rekord auf!

Wie The Guardian berichtet, schreibt Greta schon jetzt Geschichte mit dem Film über die Kultpuppe. Über 300 Millionen Dollar machte der Streifen innerhalb der ersten Tage – damit war es das erfolgreichste Debüt eines Films, bei dem eine Frau Regie geführt hatte. Dabei wurde sie aber auch mächtig von anderen Frauen unterstützt: Mehr als 65 Prozent der Zuschauer waren weiblich.

Für Greta schließt "Barbie" an die Erfolgssträhne an, die sie in den vergangenen Jahren hatte. 2018 war ihr Film "Lady Bird" für gleich fünf Oscars nominiert gewesen, nachdem er bereits mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden war. Zwei Jahre später stand auch ihr Streifen "Little Women" mit Saoirse Ronan (29) und Emma Watson (33) in den Hauptrollen zur Wahl für einen Goldjungen.

Getty Images Greta Gerwig (rechts) mit dem Cast von "Barbie"

Getty Images Greta Gerwig im Juni 2023

Getty Images Greta Gerwig, Schauspielerin

