Direkt Platz eins: "Barbie" erobert die Charts bei Netflix

Seit gestern ist Barbie auf Netflix verfügbar und hat bereits einen fulminanten Start hingelegt. Die pinke Komödie, inszeniert von Greta Gerwig (42), katapultiert sich unmittelbar nach Veröffentlichung auf Platz eins der Netflix-Charts und verdrängt damit den bisherigen Spitzenreiter, den Fantasy-Hit "KPop Demon Hunters". In "Barbie" verkörpert Margot Robbie (35) die berühmte Spielzeugpuppe, die sich auf eine Selbstfindungsreise zwischen der heilen Welt von Barbieland und dem realen Los Angeles begibt.

Die rührende Geschichte konnte bereits im Kino ein gigantisches Publikum anziehen und spielte weltweit über 1,2 Milliarden Euro ein. Der Film nimmt das Publikum mit von einer streng strukturierten und quietschbunten Barbiewelt in das chaotische Los Angeles und erzählt dabei eine ergreifende Geschichte über Identität und soziale Ungerechtigkeit. Die aufwändigen Bilder und humorvollen Anspielungen auf Popkultur konnten sowohl das Kinopublikum als auch jetzt die Zuschauer zu Hause fesseln. Neben Margot Robbie überzeugte auch Ryan Gosling (44) in seiner Rolle als Ken. Das Duo macht den Film nicht nur zu einem Komödien-Highlight, sondern sorgt auch für einige nachdenkliche Momente.

Regisseurin Greta Gerwig, die für ihre kreativen und anspruchsvollen Projekte bekannt ist, hat mit "Barbie" ein weiteres cineastisches Highlight geschaffen. Doch zur Ruhe scheint die Filmschaffende derzeit nicht zu kommen. Laut Medienberichten widmet sich die 42-Jährige bereits ihrem nächsten großen Projekt. Sie dreht unter der Flagge von Netflix eine Neufassung von "Die Chroniken von Narnia". Die Arbeiten an dem aufwändigen Fantasy-Epos haben kürzlich in London begonnen und das erste Ergebnis soll 2026 seine Premiere feiern.

0262194948 Margot Robbie, Schauspielerin

Imago Ryan Gosling und Margot Robbie, "Barbie"-Stars

Imago Greta Gerwig im Juli 2023