Spielt Bruce Willis in Quentin Tarantinos letztem Film mit?

Bruce Willis (68) gehört zu den ganz Großen in Hollywood. In seiner Paraderolle des John McClane in der "Stirb langsam"-Reihe begeistert der Actionheld seine Fans weltweit. Im vergangenen Jahr schockte er die Filmwelt dann mit traurigen Nachrichten: Der Schauspieler gab bekannt, an Demenz und Aphasie erkrankt zu sein. Aufgrund dessen beschloss er, seine Karriere zu beenden. Nun verdichten sich die Gerüchte, Bruce könne doch noch ein letztes Mal auf die Leinwand zurückkehren.

Laut Bild soll ein Insider US-Medien verraten haben, dass Quentin Tarantino (60) plane, dem Actionstar in seinem letzten Film "The Movie Critic" eine kleine Rolle zu schreiben. "Quentin hat sich noch nicht an Bruce' Familie gewandt – und wird sich ihren Wünschen vollständig beugen, wenn sie sagen, dass er zu krank ist", berichtet der Insider. Sollte Bruce aus gesundheitlichen Gründen nicht vor die Kamera treten können, soll dieser trotzdem geehrt werden. In diesem Fall wolle der Regisseur mit vorhandenem Archivmaterial arbeiten, heißt es.

Bruce und den Filmemacher verbindet eine jahrelange, enge Freundschaft. Im Jahr 1994 hatten sie gemeinsam den Gangster-Epos "Pulp Fiction" gedreht. Das allerletzte Werk von Quentin könne somit den Kreis schließen. Jedoch wurden die Gerüchte bislang nicht bestätigt. Ob es schlussendlich zu einem letzten Leinwand-Auftritt von Bruce kommen wird, ist demnach ungewiss.

Getty Images Bruce Willis, 2018

Getty Images Quentin Tarantino im Februar 2020

Getty Images Bruce Willis, Schauspieler

