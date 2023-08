Verhaftung: Tim Allen erkennt Zachery Ty Bryan nicht wieder

Sein Ex-Co-Star kann es sich nicht erklären! Zachery Ty Bryan (41) wurde Ende Juli erneut festgenommen. Schon 2020 hatte der einstige Schauspieler vor Gericht gemusst, weil er eine Frau attackiert haben soll. Jetzt soll er eine Person angegriffen haben, die zuvor eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt hatte. Mittlerweile ist er aus dem Knast wieder raus. Sein "Hör mal, wer da hämmert"-Co-Star Tim Allen (70) zeigte sich diesbezüglich schon fassungslos!

Gegenüber The Hollywood Reporter erklärte der heute 70-Jährige, dass er nicht wisse, was mit Zachery los sei. "Zach war ein toller Junge, der sich zu einem wirklich komplizierten Mann entwickelt hat." Tim könne da nicht viel tun, außer ihn seinen eigenen Weg gehen zu lassen. "Er hat sich von einem Mann, den ich kannte, in einen verwandelt, der auf Situationen reagiert, mit denen ich nichts zu tun habe", betonte der "Santa Clause"-Darsteller.

Die beiden scheinen keinen Kontakt mehr zu haben. Jedoch berichtet Radar Online, dass Tims Aussagen Zachery wütend gemacht hätten. Er soll versucht haben, seinen einstigen Kollegen zu kontaktieren, damit dieser nicht mehr über ihn spricht.

Anzeige

Getty Images Zachery Ty Bryan nach seiner Festnahme am 16. Oktober 2020

Anzeige

HFPA / Zuma Press/ActionPress Schauspieler Tim Allen

Anzeige

Getty Images Zachery Ty Bryan

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Tim sich dazu äußern würde? Ja, irgendwie schon. Nein, es überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de