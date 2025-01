Tim Allen nahm für den Vater-Tochter-Tanz extra Tanzstunden

Tim Allen (71) hat kürzlich verraten, dass er sich für die Hochzeit seiner ältesten Tochter Katherine ganz besonders ins Zeug gelegt hat: Der Schauspieler nahm gemeinsam mit ihr Tanzstunden, um ihren Vater-Tochter-Tanz perfekt meistern zu können. In der Sendung "Live with Kelly and Mark" sprach der "Home Improvement"-Star über die großen Emotionen des Tages. "Sie bat mich, Tanzstunden zu nehmen, weil sie mir nicht zutraute, es nicht zu vermasseln", erzählte er lachend. Trotz seiner Skepsis absolvierte Tim sechs Trainingseinheiten in einer Tanzschule.

Die Gastgeber ließen es sich nicht nehmen, Tim ein wenig aufzuziehen. Als er von seinen sechs Tanzstunden in einer Tanzschule berichtete, witzelte Kelly: "Das scheint nicht genug zu sein, wenn ich ehrlich bin." Tim antwortete scherzhaft: "Wow. Wow, zieh das Messer raus. Das tut wirklich weh." Allerdings gibt er zu, dass es schwer für ihn gewesen sei, die Choreografie zu lernen, es sich aber auf jeden Fall gelohnt habe. "Es war wunderbar, denn als wir da rausgingen, konnte ich [...] mit meiner Tochter [tanzen]."

Der große Tag war für Tim nicht nur tänzerisch eine Herausforderung, sondern auch emotional. Während er den Gang zum Altar noch ohne Tränen meisterte, war das bei seiner Rede nicht mehr der Fall. "Ich weinte schon zuvor und brach mitten in der Rede zusammen", gab der Schauspieler zu. Mark ließ sich eine Bemerkung nicht nehmen und scherzte: "Am meisten geweint hast du sicherlich beim Unterschreiben des Schecks." Als Kelly ihn fragte, wie viel die Hochzeit gekostet habe, antwortete Tim: "Das ist eine sehr persönliche Frage. Aber eine Menge. Da kommt ja einiges zusammen." Tim betonte jedoch auch, wie schön der Tag gewesen sei und wie eng die Verbindung zu seiner ältesten Tochter sei. Auch zu seiner jüngeren Tochter Elisabeth, die er mit Ehefrau Jane Hajduk hat, hat er eine enge Beziehung, sie haben sogar schon gemeinsam an Filmprojekten gearbeitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Allen und Jane Hajduk im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

HFPA / Zuma Press/ActionPress Schauspieler Tim Allen

Anzeige Anzeige

Anzeige