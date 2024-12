Komiker Tim Allen lobt "brillantes" Skript für "Toy Story 5"

Tim Allen (71) hat bestätigt, dass er erneut in die Rolle von Buzz Lightyear für den kommenden Film "Toy Story 5" schlüpfen wird. Der Comedian, der den ikonischen Spielzeug-Astronauten seit dem ersten Teil im Jahr 1995 spricht, verriet in einem Interview mit Collider, dass er kürzlich die ersten Sprachaufnahmen für den neuen Film abgeschlossen habe. Disney und Pixar planen die Veröffentlichung des fünften Teils für Sommer 2026. Laut Tim sei es seltsam gewesen, nach Jahren zu der Filmreihe zurückzukehren, jedoch versprach er den Fans eine "brillante und clevere" Geschichte, die nichts mit einer reinen Geldmacherei zu tun habe: "Hätten sie kein hervorragendes Drehbuch gefunden, hätten sie weder mich noch Tom Hanks angerufen."

Die Entwicklung des Skripts und die Produktion des Films scheinen dabei genauso durchdacht wie bei den vorherigen Teilen der ikonischen Animationsreihe. Regisseur Andrew Stanton hatte bereits bei der D23 Expo im vergangenen Jahr Details enthüllt, wonach die Spielzeuge in Teil fünf mit der wachsenden Technologiefaszination von Kindern konfrontiert werden würden. "In 'Toy Story 5' werden die Aufgaben der Spielzeuge exponentiell schwieriger, wenn unsere Spielzeugcrew mit dem konfrontiert wird, wovon die Kinder heute besessen sind: Elektronik", sagte er damals. Tim erklärte weiter, dass er in der Mitte der Synchronarbeiten bereits am finalen Akt angekommen sei, und betonte die außergewöhnliche Qualität des gesamten Projekts: "Es ist wirklich eine gute Geschichte. Ich bin so dankbar, Buzz Lightyear zu sein, wirklich."

Die Zusammenarbeit mit Tom, der wieder in die Rolle von Cowboy Woody schlüpft, scheint Tim ebenfalls besonders am Herzen zu liegen. Der Schauspieler betonte, dass aus Tom und ihm mittlerweile enge Freunde geworden seien. Seit Jahren prägen die Stimmen der beiden Hollywoodstars nicht nur die Animationswelt, sondern auch die Kindheit mehrerer Generationen. Privat führt der Schauspieler, der durch Serien wie "Hör mal, wer da hämmert" und Filme wie "Santa Clause" berühmt wurde, allerdings ein zurückgezogenes Leben.

