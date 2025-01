Häusliche Gewalt: Zachery Ty Bryan erneut in Haft genommen

Drei Verhaftungen in den letzten 18 Monaten: Zachery Ty Bryan (43), bekannt aus der TV-Serie "Hör mal, wer da hämmert", wurde am Mittwoch, 1. Januar, in Myrtle Beach, South Carolina, erneut wegen häuslicher Gewalt zunächst inhaftiert. Das berichtet unter anderem TMZ in Bezugnahme auf die Aussagen der Strafverfolgungsbehörden. Die Polizei habe auf einen Vorfall in einer Privatwohnung reagiert, bei dem es zu einem körperlichen Konflikt gekommen sei. Bryan, der in den 90er-Jahren durch seine Rolle als Brad Taylor berühmt wurde, befindet sich derzeit im Horry County Jail. Für ihn wurde eine Kaution in Höhe von 10.000 US-Dollar (9.688 Euro) angesetzt. Auf dem Fahndungsfoto, das dem US-Magazin vorliegt, ist Zachery mit Schnittwunden an der Wange, am Kinn und an den Lippen sowie einem roten Fleck auf der Stirn zu sehen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der 43-jährige Schauspieler mit dem Gesetz in Konflikt gerät. In den vergangenen eineinhalb Jahren wurde er bereits zweimal wegen ähnlicher Vorwürfe verhaftet. Im Juli 2023 wurde er in Oregon wegen häuslicher Gewalt festgenommen, und im Februar 2024 folgte eine Verhaftung in Kalifornien wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol. Bei letzterem Vorfall wurde er zusätzlich mit einer schweren Straftat belastet. Zu den aktuellen Anschuldigungen hat sich das Umfeld des Schauspielers bislang noch nicht öffentlich geäußert.

Zachery Ty Bryan war in den 90er-Jahren ein fester Bestandteil vieler Wohnzimmer, als er an der Seite seines langjährigen Schauspielkollegen Tim Allen (71) in der beliebten Sitcom Karriere machte. Nach dem Ende der Serie konzentrierte er sich eher auf kleinere Filmprojekte und versuchte sich als Produzent. Privat sorgte er in den letzten Jahren wiederholt für Schlagzeilen, insbesondere seit seiner Trennung von der Mutter seiner vier Kinder, Carly Matros, und seinem Angriff auf sie. In Interviews sprach Bryan einmal über die Herausforderungen, die Kinderschauspieler oft prägen: "Es ist leicht, sich zu verlieren, wenn man so früh im Rampenlicht steht." Seine jüngsten Verhaftungen werfen jedoch ein weiteres düsteres Licht auf sein Leben nach der Seriensensation.

Getty Images // Getty Images Collage: Tim Allen und Zachery Ty Bryan

Getty Images Zachery Ty Bryan und seine Frau Carly Matros im November 2016