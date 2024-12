Tim Allen feiert mit einer neuen Serie sein TV-Comeback

Tim Allen (71) wagt sein TV-Comeback mit der neuen Serie "Shifting Gears" und lässt Fans auf unterhaltsame Momente mit dem Serienstar hoffen. Ab dem 8. Januar 2025 wird der beliebte Schauspieler, bekannt aus "Hör mal, wer da hämmert" und "Last Man Standing", auf ABC zu sehen sein. In der halbstündigen Comedyserie spielt Tim den eigenwilligen Witwer Matt, der eine Werkstatt für die Restaurierung klassischer Autos betreibt. Dabei verspricht die Serie humorvolle Einblicke in sein Leben.

In "Shifting Gears" gerät Matts geordnetes Leben ins Wanken, als seine entfremdete Tochter mit ihren Kindern plötzlich vor seiner Tür steht. Kat Dennings (38), bekannt aus "2 Broke Girls", verkörpert diese Rolle und bringt frischen Wind in die Werkstatt ihres Vaters. Seann William Scott (48), den viele aus American Pie kennen, spielt Gabriel, einen Familienfreund und Mitarbeiter in Matts Werkstatt. Daryl Mitchell übernimmt die Rolle von Stitch, einem ehemaligen Marinesoldaten und Mechaniker, der für seine Loyalität und sein handwerkliches Geschick bekannt ist. Die Serie verspricht humorvolle Einblicke in das turbulente Familienleben und den Alltag in der Werkstatt.

Für Tim bedeutet diese Serie eine Rückkehr zu seinen Comedy-Wurzeln, die ihn in den 90er-Jahren berühmt gemacht haben. Die Produktion liegt in den Händen von Michelle Nader, die bereits erfolgreich mit Kat zusammengearbeitet hat. Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Dynamik zwischen den Charakteren entwickelt und welche Überraschungen "Shifting Gears" bereithält.

Rex Features/ActionPress Tim Allen, Patricia Richardson und Taran Noah Smith in "Hör mal, wer da hämmert"

Getty Images Schauspieler Tim Allen

