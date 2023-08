Zachery Ty Bryan wurde nach Verhaftung aus Knast entlassen

Zachery Ty Bryan (41) sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Negativ-Schlagzeilen. So hatte der "Hör mal, wer da hämmert"-Star bereits vor etwa drei Jahren vor Gericht gestanden, weil er seine damalige Frau geschlagen und gewürgt haben soll. Vor wenigen Wochen dann der erneute Rückschlag für ihn: Der Schauspieler wurde wegen angeblicher Gewaltvorwürfe festgenommen. Nun kann er kurz aufatmen: Zachery ist wieder auf freiem Fuß!

Wie People berichtet, wurde der 41-Jährige am Donnerstag aus der Untersuchungshaft entlassen. In einem Statement betonen Zacherys Anwälte, dass der ehemalige Serienstar nicht vorverurteilt werden sollte. "Die Unschuldsvermutung ist extrem wichtig und die Menschen sollten sich mit einem Urteil zurückhalten, bis sie die tatsächlichen Fakten kennen", heißt es. Am 05. September ist sein nächster Gerichtstermin. Da wird sich dann vielleicht klären, was an den Vorwürfen dran ist.

Erst vor wenigen Tage stärkte seine Verlobte dem US-Amerikaner den Rücken. "Ich habe aus erster Hand erfahren, dass die Wahrheit niemals mit dem übereinstimmt, was da draußen verbreitet wird", gab Johnnie Faye Cartwright gegenüber Us Weekly preis.

Getty Images Zachery Ty Bryan, Schauspieler

Getty Images Zachery Ty Bryan nach seiner Festnahme am 16. Oktober 2020

Getty Images Zachery Ty Bryan auf dem roten Teppich

