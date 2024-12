Tim Allen kehrt als Buzz Lightyear in "Toy Story 5" zurück

Tim Allen (71), bekannt als Stimme von Buzz Lightyear, hat erste Einblicke in seine Arbeit an "Toy Story 5" gegeben. Der Schauspieler verriet in einem Interview mit Collider, dass er erst vor wenigen Tagen eine seiner ersten Sprachaufnahmesitzungen für den neuen Film absolviert habe. Dabei sei es anfangs "wirklich seltsam" gewesen, wieder in die Rolle des kultigen Space Rangers zu schlüpfen. "Vielleicht nach zwei Stunden fing es an, sich richtig anzufühlen", erklärte er. Über den Inhalt der Geschichte hielt sich Tim bedeckt, lobte jedoch das Drehbuch als "brillant" und verriet, dass er diesmal mehrere Versionen von Buzz sprechen werde. Die Fans müssen sich dennoch gedulden: Mit einem Kinostart sei erst 2026 zu rechnen.

Die erfolgreiche "Toy Story"-Reihe, die 1995 begann und bis heute vier Filme umfasst, hat nicht nur Fans auf der ganzen Welt, sondern auch an den Kinokassen große Erfolge gefeiert. Während der erste Teil mehr als 394 Millionen Dollar (ca. 379 Millionen Euro) einspielte, knackte "Toy Story 3" sogar die Milliardenmarke. Trotz des finanziellen Erfolgs betonte Tim, dass die Motivation für einen weiteren Teil nicht allein im profitablen Ergebnis liege: "Wenn das Skript nicht großartig gewesen wäre, hätten sie es nicht gemacht – und mich und Tom Hanks (68) nicht zurückgeholt."

Tim Allen, der neben "Toy Story" auch durch Filme wie "Santa Clause" und die Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" bekannt ist, verbindet eine tiefe Freundschaft mit seinem Kollegen Tom Hanks, der Woody seine Stimme leiht. Über die Jahre hinweg wuchs die Zusammenarbeit der beiden Schauspieler zu einer besonderen Beziehung, die sich auch in der emotionalen Tiefe ihrer Figuren widerspiegelt. Privat ist Tim auch Vater und Opa und hat in Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihm familiäre Werte sind. Disney dürfte mit der Fortsetzung an den nostalgischen Zauber anknüpfen, der seit über 25 Jahren Kinder wie Erwachsene begeistert. Fans weltweit fiebern jetzt der Rückkehr ihrer Lieblingsspielzeuge entgegen.

Buzz Lightyear, Andy und Woody in "Toy Story 3"

Getty Images Tom Hanks auf der Premiere von "Toy Story 4" 2019

