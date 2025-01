Zachery Ty Bryan machte Frau vor Verhaftung wohl Morddrohung

Zachery Ty Bryan (43), bekannt aus der Serie "Hör mal, wer da hämmert", wurde am 1. Januar in Myrtle Beach, South Carolina, wegen schwerer häuslicher Gewalt festgenommen. TMZ zufolge soll der Schauspieler eine Frau, mit der er ein gemeinsames Kind hat, mehrfach ins Gesicht geschlagen und anschließend gewürgt haben. Dabei drohte er ihr angeblich, sie umzubringen. Die mutmaßliche Tat ereignete sich laut Polizeiberichten kurz vor 19 Uhr. Als die Beamten eintrafen, berichtete die Frau von ihren Verletzungen, die mit den Aussagen übereinstimmten. Zachery wurde zunächst verhaftet und kam gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von umgerechnet rund 9.700 Euro wieder frei.

Für Zachery ist dies jedoch nicht der erste Vorfall mit den Behörden. Im Verlauf der letzten Jahre wurde der einstige TV-Star wiederholt in rechtliche Schwierigkeiten verwickelt. Bereits im Juli 2023 wurde er wegen häuslicher Gewalt verhaftet, und Anfang 2024 folgte eine Festnahme wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Die aktuellen Anschuldigungen scheinen nun jedoch eine neue Schwere erreicht zu haben, da auch Morddrohungen Teil des Berichts sind.

Bekannt wurde Zachery als älterer Bruder Brad in der Hit-Serie "Hör mal, wer da hämmert", die in den 1990er-Jahren ein Millionenpublikum begeisterte. In späteren Jahren geriet sein Erfolg in der Schauspielerei ins Stocken, und er zog sich zunehmend aus dem Rampenlicht zurück. Privatleben und Karriere schienen immer wieder von Problemen überschattet. Früher sprach er öffentlich über die Schwierigkeiten, als Kinderstar aufzuwachsen, und wie diese ihn geprägt haben. Nach seiner Karriere im Fernsehen versuchte er sich in der Filmproduktion, blieb jedoch nie lange in den Schlagzeilen – bis seine rechtlichen Probleme mehr Aufmerksamkeit erregten als seine früheren Erfolge.

Getty Images Zachery Ty Bryan, November 2016

Getty Images Zachery Ty Bryan, Schauspieler

