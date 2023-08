Arbeitet er überhaupt? Mitarbeiter wettern gegen Prinz Harry

Sackt Prinz Harry (38) etwa Geld ohne vorherige Leistung ein? Seit 2020 gehört der Sohn von König Charles III. (74) nicht mehr zu den arbeitenden Royals. Zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) hatte er der britischen Königsfamilie den Rücken gekehrt und lebt seitdem in den USA. Weit weg vom Buckingham Palace müssen die Sussexes ihre Brötchen selbst verdienen. Doch arbeiten Harry und Meghan überhaupt? Wenn man ihren Mitarbeitern Glauben geschenkt, eher nicht...

Seit einigen Jahren sitzt der 38-Jährige in dem kalifornischen Start-up BetterUp im Vorstand. Wie Daily Mail berichtet, entlässt das Unternehmen aktuell Hunderte Mitarbeiter und die sind richtig sauer – vor allem an Harry lassen sie kein gutes Haar. Angeblich mache Harry in der Firma keinen Finger krumm, verdiene dafür aber Millionen von Dollar. "Also, so wie ich das sehe, sind das null Dinge", antwortete ein ehemaliger Angestellter auf die Frage, was für Aufgaben der Royal bei BetterUp hätte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Harry und auch Meghan vorgeworfen wird, dass sie in Sachen Arbeit nicht sonderlich fleißig seien. Bereits vor einigen Monaten warf Spotify den beiden genau das vor. Der Streaming-Gigant hatte die Zusammenarbeit mit dem Paar nach nicht mal einem Jahr beendet.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

Getty Images Prinz Harry verlässt das Gericht, Juni 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2018

