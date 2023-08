Comeback nach zwei Jahren: Simone Biles feiert direkt Sieg

Simone Biles (26) ist wieder da! Vor zwei Jahren hatte die Turnerin überraschend ihr vorzeitiges Karriereende bekannt gegeben. Grund dafür sei der sexuelle Missbrauch ihres früheren Teamarztes Larry Nassar (59) gewesen, wegen dem sie mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen hatte. Die Olympischen Spiele in Tokio musste sie 2021 deswegen abbrechen. Doch jetzt ist Simone wieder zurück und feiert ihren ersten Sieg.

Bei den U.S. Classics in Chicago gab sie ihr gefeiertes Comeback. "Alles hat sich zusammengefügt. Ich bin sehr zufrieden damit, wo ich derzeit stehe, mental wie körperlich. Es gibt noch ein paar Sachen in den Abläufen, an denen ich arbeiten muss. Aber für den ersten Wettkampf war das ziemlich gut", schwärmte die vierfache Olympiasiegerin danach laut Spiegel. Es war Simones erstes Turnier nach Olympia 2021 – die Auszeit war ihr jedoch gar nicht anzumerken: Die Sportlerin gewann die Gerätefinals am Boden und am Schwebebalken und setze sich auch im Mehrkampf durch. Ob sie 2024 wieder an Olympia teilnehmen wird, lässt sie bisher noch offen.

Auf die Unterstützung des Publikums und ihrer Fans kann sich die Ausnahmesportlerin nach wie vor verlassen. Tausende jubelten ihr nach ihrem Sieg zu. "Nach allem, was in Tokio passiert ist, ist die Liebe und Unterstützung, die ich auf Twitter, Instagram und in der Arena erfahren habe, wirklich überwältigend. Es verwundert mich, dass die Leute immer noch so viel Vertrauen in mich haben", sagt die Rekordweltmeisterin.

