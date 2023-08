Harald Glööckler hatte nach Brust-OP plötzlich XXL-Hoden

So hat sich das Harald Glööckler (58) wohl nicht vorgestellt! Der Modedesigner hatte sich im April die Brüste operieren lassen – sie sollten männlicher wirken. Dafür musste er zunächst körpereigenes Fett aufbauen, was im Rahmen der OP abgesaugt und dann wieder eingebracht wird. Der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer hat den Eingriff gut überstanden und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Ganze hatte jedoch eine Nebenwirkung: Haralds Hoden sind extrem angeschwollen!

Wie in seiner RTLZWEI-Sendung "Herr Glööckler sucht das Glück" zu sehen ist, erzählte er dem Doktor nach dem Eingriff, dass es ihm eigentlich sehr gut gehe. Es gebe aber einen Haken: "Ich bin raus, bin ein bisschen gelaufen, aber jetzt heute Morgen hat es schon gebrannt wie Feuer, also beim Laufen." Er fühle sich wie ein Brett. "Also so richtig toll mit Laufen ist es nicht und dann habe ich da unten einen Ballon hängen, [...] mit dem kann ich auch kaum laufen", erklärte er weiter. Der Arzt riet ihm deshalb zu einem Hodenbänkchen, auf das er seine Hoden platzieren soll, wenn er liegt.

Im Nachhinein erläuterte Harald: "Wenn man sich Fett absaugen lässt, bekommt man erst Flüssigkeit in den Körper injiziert, um das Fett zu lösen und das muss ja irgendwie raus. Das findet natürlich seinen Weg nach unten – eine der unangenehmen Situationen ist dann, dass im Schritt plötzlich alles viel größer aussieht." Für die Ärzte sei es jedoch eine ganz normale Nebenwirkung, die mit der Operation einhergeht.

Anzeige

Getty Images Harald Glööckler, Modedesigner

Anzeige

Instagram / haraldgloeoeckler_official Harald Glööckler, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Harald Glööckler, Modedesigner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de