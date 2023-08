Designerin Marina Hoermanseder verrät das Babygeschlecht!

Sie lüftet ein gut gehütetes Geheimnis. Marina Hoermanseder zählt zu den gefragtesten Designerinnern Berlins. In ihren Kreationen posierten schon Promis wie Kylie Jenner (25), Nicki Minaj (40) oder Jennifer Lopez (54). Aber auch privat könnte es bei der gebürtigen Österreicherin wohl nicht besser laufen: Seit mehreren Jahren ist sie mit ihrem Partner Paul zusammen, mit dem sie bereits eine Tochter hat. Aktuell erwartet das Paar wieder Nachwuchs – und nun verrät Marina auch, welches Geschlecht ihr Baby hat!

In ihrer Instagram-Story gibt die Modeschöpferin ihren Fans einen Einblick in ihre Babyparty. Mit verbundenen Augen wird sie von einer Freundin in einen Raum geführt, wo schon alles passend dekoriert wurde. Blaue Luftballons, ein Schriftzug und eine Torte verraten: Marina bekommt einen Jungen! Zusammen mit ihrer Tochter Lotti und ihrem Partner lässt sie anschließend noch mit blauem Konfetti befüllte Luftballons in den Himmel steigen.

Bald wird Marina also ihren Designerjob mit zwei Kids wuppen müssen. Gegenüber Promiflash verriet sie 2022, dass sie ihre Familie und ihren Beruf aber super unter einen Hut bekommt. "Das Kind hat auch einen Vater, der zu Hause ist und gut aufpasst. [...] Die Lotti, die ist pflegeleicht, die ist lieb, entspannt. Sie kommt auch ins Atelier mit", erklärte sie.

