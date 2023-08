Die Zeit bei One Direction hinterließ Narben bei Liam Payne

Die Zeit bei One Direction war für den Sänger Liam Payne (29) nicht ohne. Er und seine ehemaligen Bandkollegen Harry Styles (29), Zayn Malik (30), Niall Horan (29) und Louis Tomlinson (31) bewarben sich 2010 bei der Castingshow The X-Factor. Sie erlebten ihren Durchbruch und gehörten bis zu ihrer Auflösung 2016 zu einer der erfolgreichsten Bands der Welt. Liam wusste damals jedoch nicht, worauf er sich eingelassen hatte.

Die Zeit bei One Direction habe bei dem Briten Narben hinterlassen, gab er in einem Interview mit W Radio zu. Er sprach offen über seine psychische Gesundheit. Teil der Boyband gewesen zu sein, holte ihn nun sieben Jahre später ein, was letztendlich zu seinem Tiefpunkt führte. "Ich habe mich selbst nicht wiedererkannt", gestand Liam. 100 Tage verbrachte er in einer Wellness-Klinik, nachdem er bemerkt hatte, wie er anfing, seine Mitmenschen zu verletzen.

Der Sänger betonte, wie hilfreich es sei, tolle Leute um sich herum zu haben. Trotz der schwierigen Momente sei Liam sehr dankbar und bezeichnete sein Leben als großartig. "Wenn ich jemandem in meiner Position helfen kann [...], dann wäre das mein Lebenstraum", berichtete er.

