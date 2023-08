Gemma Collins' Mama durfte endlich das Krankenhaus verlassen

Gemma Collins (42) kann aufatmen! Vor wenigen Tagen hatte die einstige The Only Way Is Essex-Protagonistin bekannt gegeben, dass ihre Mutter Joan ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Sie musste offenbar mit Sauerstoff versorgt werden – was genau sie hatte, war jedoch unbekannt. Gemma sprach von einem "beängstigenden Moment". Doch inzwischen geht es ihrer Mama offenbar besser: Sie durfte das Krankenhaus verlassen.

"Mama ist zu Hause", freute sich die 42-Jährige in ihrer Instagram-Story. Dazu teilte sie ein Foto, das Joan nach ihrer Ankunft mit einem Rollator zeigt. Auf einem weiteren ist die 67-Jährige mit ihrem Enkel Hayden zu sehen, der sie liebevoll umarmt. Offenbar versammelte sich die ganze Familie, um Joan nach ihrem Krankenhausaufenthalt gebührend willkommen zu heißen.

Anfang des Jahres war bei Gemmas Mutter ein Krebsknoten gefunden worden. Außerdem hatte sie immer wieder mit rheumatoider Arthritis zu kämpfen. In Bezug auf die gesundheitlichen Probleme ihrer Mama hatte Gemma gegenüber The Sun erklärt: "Ich habe immer versucht, wirklich stark zu sein, und wenn ich bei ihr war, war ich fröhlich und optimistisch, so nach dem Motto: 'Komm schon, Mama, das wird schon wieder."

Instagram / gemmacollins Gemma Collins' Mutter im August 2023

ActionPress Gemma Collins, Influencerin

Instagram / gemmacollins Gemma Collins' Mutter Joan

