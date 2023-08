Gemma Collins' Mutter wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Gemma Collins (42) hat schwere Stunden hinter sich. Die britische TV-Bekanntheit ist durch die Serie The Only Way Is Essex bekannt geworden, aktuell aber vor allem als Moderatorin und Influencerin aktiv. Ihren Fans gibt sie regelmäßig Updates aus ihrem Alltag und teilt auch mal private Einblicke. Nun meldet sie sich allerdings mit besorgniserregenden News: Gemmas Mutter Joan wurde ins Krankenhaus gebracht!

In ihrer Instagram-Story berichtet die 42-Jährige von der vergangenen Nacht. "Es war so ein beängstigender Moment, als meine Mutter ins Krankenhaus kam", schreibt sie und teilt dazu ein Foto ihrer Mutter, auf dem sie einen Sauerstoffschlauch in ihrer Nase hat. Unter einem weiteren Schnappschuss ihrer Mama wird sie dann noch emotionaler: "Liebt eure Eltern so sehr ihr könnt. Danke an alle, die sich im Queens Krankenhaus Romford um meine Mutter Joan kümmern."

Erst vor wenigen Monaten hatte Gemma selbst von einem Notarzt versorgt werden müssen. "Danke an all die tollen Menschen, die mir heute Abend geholfen haben. [...] Ich bin wirklich dankbar, dass ich in diesen Zeiten einen so tollen Dienst habe", hatte sie damals im Netz erklärt, doch dabei nicht verraten, warum sie von Sanitätern behandelt werden musste.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins' Mutter Joan

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, ehemalige "Dancing on Ice"-Teilnehmerin

Instagram / gemmacollins Gemma Collins im Januar 2023

