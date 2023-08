Affäre mit Glen Powell? Sydney Sweeney äußert sich erstmals!

Lief zwischen den beiden tatsächlich etwas? Anfang des Jahres hatte Sydney Sweeney (25) mit Glen Powell (34) eine Rom-Com gedreht. Infolgedessen hatten Fans vermutet, dass es zwischen den beiden auch abseits der Kamera gefunkt hatte. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt sowohl der Top Gun-Star als auch die Euphoria-Darstellerin vergeben. Glen ist seit April wieder solo – sein Co-Star ist hingegen noch mit seinem Partner Jonathan Davino zusammen und sogar verlobt. Nun macht Sydney reinen Tisch und äußert sich erstmals zu den Affären-Gerüchten.

Im Interview mit Variety kommentiert Sydney die Spekulationen um eine mögliche Affäre mit ihrem Kollegen erstmals. "Glen und mir ist das eigentlich egal. Wir haben so viel Spaß zusammen, und wir respektieren einander so sehr", stellt die Beauty klar. Sie und Glen empfanden die Gerüchte eher als unterhaltsam. Die beiden brachten lediglich vor der Kamera in ihren Rollen die Emotionalität und Leidenschaft einer Liebe rüber. "Es ist eine Liebeskomödie, das ist es, was die Leute wollen", erklärt Sydney abschließend.

Sydney selbst hatte die Affären-Gerüchte vor einigen Monaten jedoch befeuert. Beispielsweise war die 25-Jährige im April des Öfteren ohne ihren Verlobungsring gesichtet worden. Inzwischen trägt sie ihren Klunker aber mit viel Stolz.

Getty Images Sydney Sweeney bei den Emmy Awards 2022

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney bei der Präsentation von "Anyone But You"

MEGA Sydney Sweeney ohne ihren Verlobungsring

