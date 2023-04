Nach Fremdgehdrama: Alles aus bei Glen Powell und Gigi Paris

Glen Powell (34) begann seine Schauspielkarriere mit kleinen Gastrollen in Filmen wie The Dark Knight Rises oder und "The Expendables 3", bevor er seinen großen Durchbruch in der Comedy-Horror-Serie Scream Queens feierte. Seit etwa drei Jahren ging der Top Gun-Star mit dem Model Gigi Paris durchs Leben. Allerdings überschatteten in den vergangenen Wochen Fremdgehgerüchte mit "Anyone But You"-Co-Star Sydney Sweeney (25) die Beziehung der beiden. Jetzt ist die Trennung von Glen und Gigi offiziell!

Nachdem der Schauspieler eine Reihe Bilder mit seiner hübschen Kollegin in den sozialen Medien hochgeladen hatte, wurde schon vermutet, dass es zwischen dem Filmpaar funkt. Den aufmerksamen Augen der Fans ist auch nicht entgangen, dass Gigi sowohl Glen als auch Sydney nicht mehr folgt. Eine Quelle von Page Six verriet, dass der Hollywoodstar und seine Freundin schon Anfang April einen Schlussstrich gezogen haben.

Gigi schickte am Mittwoch eine klare Botschaft an ihren Ex – "Erkenne deinen Wert und auf zum nächsten", schrieb die Beauty im Netz. Dazu tänzelte sie in einem komplett schwarzen Outfit die Straße entlang. Glen und Sydney haben sich bisher nicht zu dem Drama geäußert.

Getty Images Gigi Paris und Glen Powell

Getty Images Sydney Sweeney, Mai 2022

Getty Images Glen Powell und Gigi Paris

