Im engsten Familienkreis: Sinéad O'Connor (†) wurde beerdigt

Sie hat ihre letzte Ruhe gefunden. Ende Juli waren traurige Nachrichten um die Welt gezogen: Sinéad O'Connor ist im Alter von nur 56 Jahren verstorben. Zwei Wochen nach ihrem Tod wurde die Sängerin nun in der irischen Stadt Bray beerdigt. Um ihr die letzte Ehre zu erweisen, versammelten sich Tausende Fans und zogen in einem Trauerzug von der Küstenpromenade bis zum ehemaligen Haus der Musikerin. Laut The Sun fand anschließend eine private muslimische Zeremonie statt. Im Kreise ihrer Familie wurde Sinéad (✝56) schließlich beigesetzt.

