Tochter Miley schneidet Haare von Mama Anne Wünsche kürzer!

Sie greift zur Schere! Anne Wünsche (31) ist ein echter Familienmensch. Zusammen mit ihrem Freund Karim El Kammouchi (34) durfte sie im vergangenen Sommer ihren ersten gemeinsamen Sohn Sávio (1) auf der Welt begrüßen. Aus früheren Beziehungen hat die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zudem die Töchter Miley und Juna. Auf Social Media gewährt die Influencerin regelmäßige Einblicke in ihr Mamaleben – und dort zeigt Anne nun, wie Miley ihr die Haare schneidet!

"Wir sind gerade im Urlaub und ich habe keinen Bock mehr auf meine langen Haare", beginnt die Bloggerin ein neues Reel auf Instagram. Deshalb fasst Anne einen spontanen Entschluss: Ihre Tochter Miley darf ihr die Haare abschnippeln! Nach gründlicher Vorbereitung geht es dann auch schon ans Eingemachte – Stück für Stück schneidet die 10-Jährige ihrer Mama die lange Mähne. Als Anne ihren neuen Look im Spiegel betrachtet und sich einige Male durch die Haare wuschelt, stellt sie fest: "Ich liebe es!"

Ihre neue Frise scheint der dreifachen Mama sogar so gut zu gefallen, dass sie kurze Zeit später direkt einen neuen Schnappschuss davon mit ihren Fans teilt. "Das tut so gut! Ihr kennt mich: Ab und zu kommt der große Drang an Veränderung", schreibt Anne zu dem neuen Selfie und fügt hinzu: "Es fühlt sich erleichternd an."

anne_wuensche / Instagram Anne Wünsche mit ihren Töchtern und ihrem Freund Karim im Herbst 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Miley, August 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im August 2023

