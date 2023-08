Bam Margeras Ex Nikki bekommt alleiniges Sorgerecht für Sohn

Diesen Kampf konnte Bam Margera (43) wohl nicht für sich gewinnen. Der Jackass-Star machte in den vergangenen Monaten immer wieder mit Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Neben seiner Einweisung in eine psychiatrische Klinik sowie daraufhin in eine Entzugsklinik, welche er vorzeitig wieder verlassen hatte, liefert er sich einen ziemlichen Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Nicole Boyd. Unter anderem geht es dabei um das Sorgerecht von ihrem Sohn Phoenix. Nun wurde Nikki temporär das alleinige Sorgerecht zugesprochen!

Wie Dokumente, die TMZ vorliegen, zeigen, hat Nikki das alleinige Sorgerecht für den Fünfjährigen bekommen. Zumindest vorerst. Bam habe derweil das geteilte Sorgerecht für seinen Sohn erwirken wollen, sowie Besuche mit Übernachtungen an Wochenenden. Aktuell müsse er sich allerdings auf Video-Anrufe mit Phoenix beschränken.

Insbesondere ein kürzlicher Vorfall dürfte sich nicht gerade positiv auf den Sorgerechtsstreit ausgewirkt haben. Vor wenigen Tagen war Bam während eines lautstarken Streits mit einer Frau von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Dabei soll ein starker Alkoholgeruch an ihm festgestellt worden sein. Kurz darauf sei der Stuntman jedoch wieder freigelassen worden.

Getty Images Bam Margera im Juli 2023

Instagram / bam_margera Bam Margera und sein Sohn Phoenix im November 2022

ActionPress Bam Margera in Malibu

