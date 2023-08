Vor Lebenszeichen: Auch Lil Tays Vater bestätigte Tod nicht

Dieser Fall wirft viele Rätsel auf. Gestern war auf dem Social-Media-Profil der Teenie-Rapperin Lil Tay bekannt gegeben worden, dass die 14-Jährige und ihr Bruder plötzlich gestorben seien. Allerdings hatte die örtliche Polizei das nie offiziell bestätigt. Zudem tauchte vor wenigen Stunden ein Statement auf, in dem sich Tay Tian, wie die Influencerin bürgerlich heißt, angeblich selbst zu Wort meldet und erklärt, am Leben zu sein. Und noch etwas an dieser Geschichte ist merkwürdig: Lils eigener Vater bestätigte ihren Tod ebenfalls nicht.

Auch Lil Tays Vater Chis Hope bestätigte nichts! Als The Post ihn um einen Kommentar zum plötzlichen Ableben seiner beiden Kinder gebeten hatte, hatte er am Telefon lediglich erklärt: "Ich bin nicht in der Lage, Ihnen einen Kommentar zu geben." Zudem soll er gemeint haben, nichts darüber zu wissen, dass Lil und dessen Bruder tot seien.

In einem Statement soll Lil inzwischen klargestellt haben, wohl auf zu sein. Die Erklärung ihres Todes auf ihrem Social-Media-Kanal soll nicht echt gewesen sein. "Mein Instagram-Account wurde von einer dritten Partei [...] benutzt, um erschütternde Fehlinformationen [...] über mich zu verbreiten, bis zu dem Punkt, dass sogar mein Name falsch war. Mein offizieller Name ist Tay Tian, nicht Claire Hope", heißt es in der Bekundung, die TMZ vorliegt.

