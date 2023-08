Wegen Niko: Gloria Glumac und Sandra Sicora haben Beef!

Der Streit geht in die nächste Runde! Sandra Sicora (31) und Nikola Glumac sorgten vor wenigen Tagen für Liebesgerüchte. Die beiden Realitystars verbrachten am Wochenende einen entspannten Abend zusammen – und wahrscheinlich auch die Nacht. Am nächsten Morgen frühstückten sie gemeinsam. Daraufhin meldete sich Nikos Noch-Frau Gloria Glumac zu Wort, die androhte, über bestimmte Personen auszupacken. Offenbar fühlt sich Sandra davon angesprochen, denn jetzt stichelt sie gegen die Blondine.

Auf Instagram rät ein User Niko, schnell das Weite zu suchen, da Sandra jede Woche einen anderen Mann habe. Daraufhin antwortet die Beauty: "Gloria, bist du es?" Damit bezieht sie sich auf das vorherige Statement der ehemaligen Prominent getrennt-Teilnehmerin. Gloria lässt das nicht auf sich sitzen und schießt zurück. "Mädel, geh mir nicht auf den Zeiger [...] Hab ja ein Video gesehen, wie du dich bei ihm drangehangen hast am Wochenende, so wie du dich auch bei Max drangehangen hast", wettert die Blondine.

Dass in diesem Streit viele Emotionen stecken, sieht man an Glorias Kommentar: "Mir persönlich wäre es peinlich, jede Woche einen anderen Sch**** zu haben. Aber ist dein Leben." Außerdem fordert sie: "Und noch mal als gut gemeinter Rat, hör auf, meinen Namen in deinen Kommentaren in den Mund zu nehmen, sonst werde ich wirklich sehr ungemütlich." Ob Sandra dazu noch etwas zu sagen hat?

Instagram / nikola_glumac Gloria und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Star

Prominent getrennt, RTL+ Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

