Scheidung: Sophia Bush will keinen Ehegattenunterhalt zahlen

Sophia Bush (41) trifft erste Vorkehrungen für die Scheidung. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die ehemalige One Tree Hill-Darstellerin und Grant Hughes sich nach rund einem Jahr Ehe getrennt haben. Auch die Scheidung sei bereits von der Schauspielerin beantragt worden. Jetzt werden erste Details öffentlich: Sophia will bei der Scheidung wohl auf die Zahlung und den Erhalt eines Ehegattenunterhalts verzichten!

Aus Gerichtsunterlagen, die The Blast vorliegen, soll hervorgehen, dass die 41-Jährige sich bei ihrem Antrag auf den Ehevertrag beruft. Darin habe sie mit Grant vereinbart, dass sie im Falle einer Trennung keinen Ehegattenunterhalt zahlen muss. So fordere ihr Anwalt, dass jede Partei ihr jeweiliges Vermögen und die Schulden gemäß der im Vertrag festgelegten Vereinbarungen erhält. Auch gehe aus den Dokumenten hervor, dass Sophia und Grant sich bereits am 27. Juni getrennt hätten.

Weder die gebürtige Kalifornierin, noch ihr Noch-Ehemann hat sich bislang zu der Trennung geäußert. Ein Insider gab jedoch gegenüber People bekannt, dass die beiden im Guten auseinandergegangen sind. "Sie bleiben gute Freunde", betonte die Quelle.

