Nach 13 Monaten Ehe: Sophia Bush soll wieder Single sein

Geht Sophia Bush (41) wieder allein durchs Leben? Die einstige One Tree Hill-Darstellerin hatte sich vor fast zwei Jahren mit dem Forscher Grant Hughes verlobt. Im Juni vergangenen Jahres haben sie sich dann im US-Bundesstaat Oklahoma das Jawort gegeben. Vor einigen Wochen feierten sie demnach ihren ersten Hochzeitstag – Sophia teilte sogar ein süßes Throwback-Foto. Doch nun sollen sie und Grant sich getrennt haben!

Wie People erfahren haben will, seien die Schauspielerin und ihr Gatte nicht länger ein Paar. "Sophia und Grant sind seit zehn Jahren befreundet und haben sich während der Pandemie durch ihre Liebe zur gemeinnützigen Arbeit angenähert", erzählte ein Insider. Diese werde sie auch nach der Trennung verbinden: "Sie führen ihre gemeinnützige Organisation weiterhin gemeinsam und bleiben gute Freunde." Sophia und Grant haben sich dazu bislang aber noch nicht persönlich geäußert.

Ihren Instagram-Post zum Hochzeitstag hat die Schauspielerin inzwischen allerdings gelöscht. "Heute ist der Tag, an dem ich dich 365 Tage lang 'Ehemann' nenne", hatte sie damals in der Bildunterschrift geschwärmt. Die Hochzeit sei "die beste Entscheidung ihres Lebens" gewesen. "Es fühlt sich immer noch genau so an. Ekstatisch. Gemeinsam grinsend und lachend in die Zukunft rennen. Ich liebe dich, mein Liebling", hatte sie geschwärmt.

Twitter / @SophiaBush Sophia Bush und Grant Hughes

Wise Owl/MEGA Grant Hughes und Sophia Bush in New York

Instagram / sophiabush Sophia Bush und Grant Hughes im Urlaub im August 2021

