Zu langweilig? "Bachelorette"-Staffel bleibt Quoten-Flop

Fehlt der aktuellen Bachelorette-Staffel einfach die Action? Seit einigen Wochen verteilt Jennifer Saro wieder zahlreiche Rosen an Single-Männer. Im Kampf um das Herz der Bachelorette sind inzwischen nur noch neun von ihnen im Rennen. Nach langem Warten fiel in der vergangenen Folge dann auch endlich der erste Kuss zwischen der Influencerin und Kandidat Jesaia. Doch scheint es, als könne selbst das die Zuschauer nicht mehr überzeugen: Die aktuelle Staffel befindet sich weiterhin im Quotentief.

Nach dem neuen Tiefpunkt in der vergangenen Woche kann sich die Datingshow rund um Beauty Jenny auch mit der gestrigen Folge in puncto Quote nicht erholen. Wie Quotenmeter berichtet, haben nur 0,97 Millionen Menschen dabei zugeschaut, an wen Jenny diesmal eine Rose verteilt. Das Resultat war ein Marktanteil von lediglich 4,3 Prozent. Zum Vergleich: Obwohl auch der diesjährige "Bachelor" unterdurchschnittlich performt hatte, war dieser mit 1,31 Millionen Zuschauern zumindest nicht unter den Tiefpunkt von einer Million gefallen.

Doch warum genau fällt das einst beliebte Kuppel-Format beim Publikum durch? An fehlender Action wird es wohl kaum liegen: Schließlich sorgten Teilnehmer Oguzhan und Adrian (27) erst in der vergangenen Woche für ordentlich Aufsehen. In der Nacht der Rosen kam es nach einer Kuss-Lüge zum lautstarken Schlagabtausch zwischen den beiden Single-Männern.

RTL Jennifer Saro und Jesaia bei "Die Bachelorette" 2023

"Die Bachelorette" 2023 Jennifer Saro in "Die Bachelorette" 2023

RTL Oguzhan und Adrian bei "Die Bachelorette"

