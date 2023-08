Ist das etwa der Vorname von Anna Adamyans erstem Baby?

Anna Adamyan (27) spannt ihre Fans noch etwas auf die Folter! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Ehemann Sargis (30) hatten jahrelang versucht, schwanger zu werden und Unmengen an Geld in die Kinderwunschbehandlung gesteckt. Das hat nun endlich Früchte getragen: Anna brachte gestern ihr erstes Kind zur Welt, wie Sargis' Fußballtrainer auf einer Pressekonferenz verriet. Jetzt gibt es auch schon Berichte, wie der Kleine heißen soll!

Anna selbst hat sich bei ihren Fans zwar noch nicht gemeldet, doch RTL will den Namen ihres Sohnes schon erfahren haben: Der Junge soll Lewy heißen und in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag zur Welt gekommen sein. Lange kann es also nicht mehr dauern, bis die Influencerin ihrer Community auch persönlich die fröhliche Nachricht überbringt.

Anna meldete sich zuletzt Donnerstagnacht bei ihren Fans und berichtete, dass ihre Fruchtblase in der Vornacht geplatzt sei. Seitdem befand sie sich im Krankenhaus und wartete zusammen mit Sargis voller Vorfreude auf die Geburt ihres Kindes.

