Nach Geburt: Rumer Willis befindet sich in "Heißer-Mama-Ära"

Rumer Willis (34) fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut! Vergangenes Jahr hatte die Tochter von Demi Moore (60) und Bruce Willis (68) bekannt gegeben, in einer Beziehung zu sein. Nur kurze Zeit später überraschte die Schauspielerin mit einer süßen Neuigkeit: Sie ist schwanger. Ende April konnte sie ihre kleine Tochter Louetta Isley dann endlich in die Arme schließen. Seitdem scheint es der Beauty bestens zu gehen. Immer wieder präsentiert sie stolz ihren Körper, der sich sehen lassen kann. Jetzt verrät Rumer, dass sie sich in der "Heißen-Mama-Ära" befindet.

"Ich bin in meiner 'Heißen-Mama-Ära'", schreibt die frisch gebackene Mama zu einem Schnappschuss von sich auf Instagram. Darauf posiert sie in einem engen Top und einer übergroßen Sonnenbrille und schaut selbstbewusst in die Kamera. Ihre Fans sind von Rumers Message total begeistert. Ein Follower kommentiert: "Die Leute haben manchmal die falsche Vorstellung, dass wir Frauen nicht mehr sexy sein können, nachdem wir Mutter geworden sind. Das ist sowas von nicht wahr!"

Dieses Gefühl vermittelte die US-Amerikanerin ihren Fans in den vergangenen Wochen immer wieder. Sie postete beispielsweise ein Foto mit ihrer Tochter aus der Badewanne oder ein Spiegelselfie in einem weißen Outfit, das ihren Bauch zeigt. Dazu schrieb sie: "Mama-Körper fühlt sich so gemütlich an."

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und ihre Tochter Louetta

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta Isley

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis, Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de