Vor Tod: So sehr hatte Anne Heche Ellen DeGeneres geliebt

Für Anne Heche (✝53) war Ellen DeGeneres (64) ein toller Mensch! Die US-amerikanische Schauspielerin war im August vergangenen Jahres an den Folgen eines Autounfalls verstorben. Sie hinterließ nach ihrem Ableben nicht nur ihre beiden Söhne Homer und Atlas, sondern auch ihre Memoiren. Die Emmy-Gewinnerin hatte es zu ihren Lebzeiten jedoch nicht mehr geschafft, die Biografie zu vollenden. Jetzt wurden Auszüge der Memoiren veröffentlicht. Darin beschreibt Anne ihre unendliche Liebe zu ihrer Ex Ellen!

People sollen Auszüge aus Annes Biografie mit dem Titel "Call Me Anne" exklusiv vorliegen. In denen fasst die "Psycho"-Darstellerin ihre tiefen Gefühle für ihre Verflossene in Worte: "Als ich Ellen kennenlernte und sie offen und ehrlich mit ihrer Sexualität umging, war das die attraktivste und verführerischste Eigenschaft eines Menschen, die ich je gesehen hatte. Ich war fasziniert von ihrer Ehrlichkeit, und deshalb war sie die erste und einzige Frau, in die ich mich je verliebt habe."

Die beiden Frauen waren von 1997 bis 2000 liiert gewesen. Im Interview mit Perez Hilton hatte Ellen einst über die Trennung von Anne ausgeplaudert: "Ich denke, es war ein langsamer Prozess. Ich wollte unbedingt, dass diese Beziehung die Liebe meines Lebens ist. Das war meine Aschenputtel-Geschichte."

Getty Images Anne Heche, Schauspielerin

Getty Images Anne Heche im Februar 2020

Getty Images Anne Heche und Ellen Degeneres, April 1997

