Blinde Tesla-Fahrt: So wollte Elon Musk Grimes beeindrucken

Seit 2018 führen Elon Musk (52) und Sängerin Grimes (35) eine On-off-Beziehung. Die beiden haben auch zwei gemeinsame Kinder X Æ A-XII und Exa Dark Sideræl. Nach der Geburt ihrer Tochter gab Grimes das Ende ihrer Beziehung bekannt. Als die beiden sich noch kennengelernt hatten, hatte der Unternehmer wohl gerne mal zu ungewöhnlichen Mitteln gegriffen, um die Kanadierin zu beeindrucken. Bei ihrem zweiten Date war Elon seinen Tesla ohne Hände und mit geschlossenen Augen gefahren.

In Auszügen der am 12. September erscheinenden Biografie des Tesla-Chefs beschreibt der Schriftsteller Walter Isascson, das Date des On-off-Paares etwas näher. "Während er sie zu einem Restaurant fuhr, zeigte er ihr, wie schnell das Auto beschleunigt, nahm dann die Hände vom Lenkrad, bedeckte seine Augen und ließ sie in den Genuss von Autopilot kommen", schreibt er. Grimes sagte Isaacson, wie verrückt Elon sei. "Das Auto blinkte und wechselte von selbst die Spur. Es fühlte sich an wie in einem Marvel-Film", erzählte sie.

Elons Masche schien die Sängerin allerdings beeindruckt zu haben, denn die beiden waren danach für drei Jahre ein Paar. Hin und wieder wird gemunkelt, ob die beiden wieder zueinander gefunden haben könnten. Vor kurzem wurden der Unternehmer und seine Ex beide in Italien gesichtet. Ob sie dort zusammen als Familie waren?

Anzeige

Getty Images Elon Musk im September 2015

Anzeige

Getty Images Elon Musk im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Elon Musk, Tesla-Gründer

Anzeige

Wie haltet ihr von Elons blinder Fahrt? Das ist total prollig! Ich feier es! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de