Liebesarmbänder: Wer ist die Frau an Mick Schumachers Seite?

Zeigt Mick Schumacher (24) hier etwa erstmals einen Ausschnitt seiner Partnerin? Die Zukunft des Sohnes von Rekordweltmeister Michael Schumacher (54) im Profimotorsport ist weiterhin ungewiss: Für die aktuelle Saison hat er keinen festen Platz mehr im Cockpit der Formel 1 bekommen, sondern ist nur als Ersatzfahrer angestellt. Gerade ist Mick aber sowieso im Urlaub – und das scheinbar mit einer ganz besonderen Person!

Der Sportler ist aktuell in Frankreich unterwegs und postet auf Instagram Schnappschüsse seines Urlaubs: Darauf lehnt er entspannt an der Reling eines Bootes oder planscht zufrieden im kristallklaren Meer. Geschossen hat die sommerlichen Fotos wahrscheinlich Micks Begleitung: In seiner Story teilt er ein Foto, auf dem er mit einer Frau Händchen hält. Süßes Detail: Mick und die Unbekannte tragen identische Armbändchen mit einem kleinen goldenen Herzen.

Wer seine Urlaubsbegleitung ist, verrät Mick nicht. Bisher hatte es auch keine Anzeichen auf ein Freundin gegeben – stattdessen hatte Mick immer von Mutter Corinna als Frau an seiner Seite geschwärmt. "Meine Mutter ist eine der stärksten Frauen, die ich kenne. Sie ist witzig, motivierend, lächelt immer und ist für mich ein echtes Vorbild", betonte er zuletzt gegenüber Watson.

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher und Corinna Schumacher während einem Event

