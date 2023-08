Marco Reus und Scarlett Gartmann erwarten ihr zweites Kind!

Süße Neuigkeiten! Der Fußballprofi Marco Reus (34) konnte im Laufe seiner Karriere bereits zahlreiche Erfolge verbuchen. Privat hat er sein Glück in dem Model Scarlett Gartmann (29) gefunden: Im Jahr 2019 hatte sich das Paar das Jawort gegeben und ihre Liebe mit der Geburt einer kleinen Tochter gekrönt. Nun gibt es süße Nachrichten zu verkünden: Marco und Scarlett erwarten ihr zweites gemeinsames Kind!

Auf Instagram teilt die Blondine die freudigen Neuigkeiten mit ihren Fans. Unter ein entzückendes Familienfoto, das die kleine Familie rund um Marco, Scarlett und ihre Tochter auf einer Pferdewiese zeigt, schreibt die Schwangere: "Große Schwester. Wir sind sehr glücklich und gesegnet, euch mitteilen zu können, dass wir Baby Nummer zwei erwarten."

Die freudigen Nachrichten folgen auf eine große Enttäuschung, die Marco erst im Mai erlebt hatte. Seine Mannschaft von Borussia Dortmund hatte im entscheidenden Spiel um den Deutschen Meistertitel gegen Mainz 05 verloren. Der Familienvater hatte sich nach der Niederlage mit ergreifenden Worten an seine Fans gewandt: "Eure Reaktion nach dem Spiel hat mich emotional komplett überwältigt. Ich war sprachlos und im ersten Moment auch total verloren. Ich weiß, ihr habt mich zu euch gerufen – aber ich war in diesem Moment zu gebrochen, um in eure Arme zu kommen."

Anzeige

Getty Images Marco Reus und Scarlett Gartmann om Dezember 2019

Anzeige

scarlettgartmann Scarlett Gartmann und ihre Tochter

Anzeige

Getty Images Marco Reus, Fußballprofi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de