Weiterer Gerard-Diss? Shakira tanzt zu ihrem neuem Song

Schießt sie schon wieder gegen ihn? Shakira (46) hatte in den vergangenen Monaten einiges einstecken müssen: Ihr langjähriger Partner und Ehemann Gerard Piqué (36) soll die Sängerin angeblich betrogen haben, weshalb die beiden 2022 ihre Trennung bekannt gaben. Der Kicker ist inzwischen mit seiner angeblichen Affäre zusammen – doch das alles ließ die Musikerin nicht unkommentiert. Sie veröffentlichte einen Diss-Track gegen den Vater ihrer Kinder. Shakiras neuer Song scheint ebenfalls ein Seitenhieb gegen Gerard zu sein – und dazu schwingt sie jetzt ordentlich die Hüften!

Bei Instagram teilt die "Hips Don't Lie"-Interpretin ein kurzes Video zu ihrem neu releasten Song "Copa Vacía" und legt eine heiße Performance hin. In dem Video trägt sie ein hautenges bauchfreies Top in Schwarz und kombiniert eine schwarze Sportleggings dazu. "Du bist kälter als der Januar, ich bitte um Wärme und du gibst mir nicht mehr als Eis", so der Songtext – ob sie hier etwa wieder auf Gerard anspielt?

Bereits im Februar tauchte ein weiterer Song auf, den Shakira vermutlich ihrem Ex widmete. "Ich bin schon lange durstig nach dir. Ich will mehr und ich muss aus einem leeren Glas trinken", heißt es unter anderem in dem unveröffentlichten Text, der The Sun vorlag.

Getty Images Shakira, Musikerin

Getty Images Gerard Piqué, Fußballer

Getty Images Shakira, Sängerin

