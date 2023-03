Unaufhaltsam: Shakiras Diss-Track bricht sämtliche Rekorde!

Sie disst ihren Ex – mit Erfolg! Der Song "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" von Shakira (46) und DJ Bizarrap geht seit Januar diesen Jahres komplett durch die Decke. In dem Song verarbeitet die Latin-Pop-Ikone ihre Trennung von Fußballer Gerard Piqué (36), der die Sängerin mit einer jüngeren Frau betrogen haben soll, und kritisiert ihn regelrecht. Welches Ausmaß der Erfolg des Tracks annehmen würde, war vorab wohl niemandem klar. Tatsächlich brach Shakira mit ihrem Hit sämtliche Rekorde!

Die kolumbianische Beauty war gemeinsam mit DJ Bizarrap zu Gast in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Shakira posierte hierbei im Backstage-Bereich mit insgesamt 14 "Guinness World Record"-Auszeichnungen, die sie für "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" erhalten hatte. Der Song gilt nun beispielsweise als das am meisten gestreamte Lied eines Latin-Künstlers auf Spotify innerhalb der ersten 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung, oder auch als der am meisten abgerufene Track eines Latin-Künstlers auf YouTube innerhalb der ersten 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung.

Den Erfolg des Liedes kann wohl auch das Studio-Publikum von Talkshow-Master Jimmy Fallon (48) nachvollziehen, denn Shakira und DJ Bizarrap performten "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" im Rahmen der Show bejubelt. Es heißt, das ganze Publikum sei auf den Beinen gestanden und habe getanzt. Wie man es von der Sängerin gewohnt ist, ließ sie während des Auftritts auch wieder in vollem Maße ihre Hüften schwingen.

