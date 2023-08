Rettete "One Tree Hill" Bethany Joy Lenz aus einem Kult?

Sie gibt tiefe Einblicke in ihr Privatleben! Die Schauspielerin Bethany Joy Lenz (42) hatte im Jahr 1996 in dem Film "Thinner" ihren ersten Filmauftritt. Mit ihrer Hauptrolle als Hailey James Scott in der Fernsehserie One Tree Hill erlangte sie dann im Jahr 2003 große Berühmtheit. Nun öffnet sich die Schauspielerin und verrät: Bethany war zu der Zeit jahrelang Mitglied eines Kults!

Gegenüber Variety verriet sie, dass alles begann, als sie in eine neue Stadt gezogen war und dort einen neuen Bibelverein besucht hatte. Was sie jedoch nicht gewusst hatte, war, dass der Anführer ein Soziopath war. Der Kult erschuf bei ihr ein Gefühl von "Isolation" und "Misstrauen" gegenüber jedem in ihrer Nähe: "Das hat einen tiefen Keil des Misstrauens zwischen mir und den Schauspielern und der Crew getrieben", erklärte Bethany. Sie verließ den Kult kurz nachdem "One Tree Hill" im Jahr 2012 endete. Auch heute ist sie noch als Schauspielerin zu sehen.

Bethany selbst ist der Meinung, dass ihr die Serie das Leben gerettet hatte, da sie dadurch neun Monate des Jahres getrennt von dem Kult war, um zu filmen: "Ich denke, die räumliche Trennung hat einen großen Unterschied gemacht, als es für mich an der Zeit war, aufzuwachen", schilderte sie. Doch auch die Mutterschaft habe bei ihr eine große Rolle gespielt. Letztendlich habe diese sie aus den Fängen des Kults befreit.

Getty Images Bethany Joy Lenz in Pasadena, 2019

Getty Images Bethany Joy Lenz bei einer Pre-Emmy Party, 2019

Getty Images Bethany Joy Lenz, 2022

