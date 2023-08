27. Woche: Schwangere Chethrin Schulze fühlt sich unsicher

Chethrin Schulzes (31) Schwangerschaft ist offenbar nicht nur von positiven Emotionen begleitet. Die Influencerin erwartet derzeit ihr erstes Kind und weiß auch schon, was es wird: Sie und ihr Partner dürfen sich auf einen kleinen Jungen freuen. Dessen Geburt kann die einstige Love Island-Kandidatin kaum abwarten – trotzdem genießt sie die Schwangerschaft in vollen Zügen. Doch ab und zu hat Chethrin auch ein paar Bedenken.

"Obwohl die Schwangerschaft sicherlich nicht immer ein Zuckerschlecken ist, sind wir doch dankbar für jede Sekunde", schrieb die Ex-Promi Big Brother-Teilnehmerin auf Instagram. Sie könne kaum glauben, dass sie schon in der 27. Woche sei – die Zeit vergehe einfach so schnell. Viele würden ihren wachsenden Bauch bewundern und ihr Komplimente machen. "Und dennoch – wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir oft etwas anderes. Da ist diese Unsicherheit, dieses Unbehagen, dieses 'fühle ich mich wirklich so toll, wie alle sagen?'", führte die Leipzigerin weiter aus.

Chethrin habe jedoch viele Gespräche mit anderen Frauen geführt und sei zu der Erkenntnis gekommen, dass diese negativen Gefühle hormonbedingt seien: "Die Hormone spielen uns einen Streich." Außerdem verdeutlichte sie, dass die Schwangerschaft für sie ein Privileg sei und sie ihr Baby schon jetzt mehr als alles andere liebe.

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze zeigt ihren Babybauch, August 2023

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Juli 2023

Anzeige

Instagram / chethrin_schulze Chethrin Schulze, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de